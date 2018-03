Vijf jaar cel geëist tegen bende voor transport grondstoffen voor drugs

LRG grootste in Goirle, SP en PvdA leveren zetel in voor D66

0:43 GOIRLE - De Lijst Riel Goirle is veruit de grootste partij geworden in Goirle. In totaal werden 2243 stemmen uitgebracht op de partij die tijdens de vorige verkiezingen nog een verlies moest incasseren. Een andere grote winnaar in D66. Die komt, volgens een voorlopige schatting, met twee man in de gemeenteraad.