Vijftien centimeter is te hoog: hek moet om van Raad van State

UPDATE Broodfa­briek Danvo gaat weer over deadline, maar krijgt geen uitstel meer voor geluids­over­last

20 november RIEL - Danvo Bakeries in Riel krijgt niet de tijd, maar neemt die wel om maatregelen te treffen tegen geluidsoverlast. In een bericht in het BD is abusievelijk gemeld dat de gemeente Goirle weer uitstel verleend. Dat is niet zo. ,,Het bedrijf zit ver in de blessuretijd. We zetten handhaving gewoon door”, laat burgemeester Mark van Stappershoef weten.