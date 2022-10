Vluchtelingenopvang Goirle: omwonenden willen vooral weten hoe het met de veiligheid zit

Aanmaak­blok­jes Fire-Up liggen nu in Goirle: ‘Geen aanleiding daarover te communice­ren’

GOIRLE/OISTERWIJK - Het Oisterwijkse bedrijf Fire-Up, in juni nog door een grote brand getroffen, heeft zijn aanmaakblokjes bij Soetens Warehousing & Logistics in Goirle liggen. Dat bevestigt burgemeester Mark van Stappershoef, die daarover door zijn Oisterwijkse collega Hans Janssen is geïnformeerd.

20 september