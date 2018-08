VOAB Voetbaldagen dit jaar uit nood ook deels op kunstgrasveld GSBW

Vier jaar geleden sprong VOAB in het gat dat de KNVB uit bezuinigingsoverwegingen liet vallen. Het eerste jaar begroette de Goirlese club tijdens de voetbaldagen 60 deelnemertjes. "We hebben een maximaal aantal deelnemers aan de voetbaldagen gekoppeld van 80. Met de wachtlijst in gedachten strijken we over ons hart en verwelkomen we 93 deelnemers van 8 tot 13 jaar."

Zwembadjes

Een uitdaging voor de organisatie is het warme weer. "We starten elke dag om 9 in plaats van 10 uur. Dat impliceert wel dat we de kinderen tot 4 uur moeten vermaken. Immers de ouders hebben rekening gehouden met de aangekondigde tijden van 10 tot 4 uur. Met het oog op het extra uur en het warme weer zetten we onder meer zwembadjes in. We doen ook een beetje aan 'kinderopvang'", knipoogt Van Gorp, terwijl hij in de kleedkamers de voetbaltenues voor de deelnemers klaar legt.