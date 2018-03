Voor het eerst naar de stembus

Niet alleen politiek en Goirle moet kiezen, debatleiders ook

15 maart GOIRLE - Of de zwevende kiezer in Goirle en Riel gerustgesteld is gaan slapen na het lijsttrekkersdebat in het Jan van Besouw woensdagavond, valt te betwijfelen. Met acht lijsttrekkers van politieke partijen en veel - soms (te) moeilijke - stellingen was het best een lastige avond om goed te volgen.