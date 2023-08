Vorig jaar geen enkele wietkwekerij opgerold in Goirle

Einde aan transfer­soap: Pol Llonch op weg naar Spanje na contract­ont­bin­ding bij Willem II

De tijd van Pol Llonch bij Willem II zit er definitief op. Het contract van de 30-jarige Catalaan is ontbonden, hij is nu vrij om te tekenen bij een andere club. Daarmee is er een einde gekomen aan een transfersoap van enkele weken. Llonch laat zelf weten op weg te zijn naar Spanje.