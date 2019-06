Vrienden bouwen gamehok in Goirle in voormalige varkensstal

GOIRLE - Een avond gamen met vrienden, zonder met allerlei spullen te hoeven sjouwen. In dat gat in de markt denken de initiatiefnemers van het Gamehok in Goirle te springen.

,,Eigenlijk is het hiernaast allemaal begonnen”, zegt Joey Lelieveld (30), mede-eigenaar van het Gamehok in Goirle. De hand die hij zojuist bij wijze van afscheid aan de vertrekkende fotograaf gaf, kostte hem zijn leven. Online welteverstaan, in het potje Call of Duty wat de Tilburger samen met zijn vrienden speelt, om proef te draaien in het nieuw opgetuigde hok.

Quote Je wil ergens een ruimte hebben waar je lekker kunt zitten, alles voorhanden hebt wat er nodig is en een beetje herrie kunt maken Cas van Iersel

In de ruimte daarnaast zetelt Lelieveld met zijn bedrijf Artist Coaching, in een in hokken opgedeelde oude varkensstal in het buitengebied van Goirle, waar ook bandjes repeteren. Dat kantoor werd een tijdje geleden door hem en zijn vrienden gebruikt om een avond te gamen. ,,Toen moest iedereen van thuis zijn spelcomputer en scherm meenemen”, Lelieveld. ,,Heel onpraktisch, want sommigen daarvan hingen aan de muur en pasten maar net in de auto. En nog een nadeel: de vriendinnen thuis konden geen televisie kijken.”

Dat probleem moeten meer vrienden hebben, dachten Lelieveld en mede-initiatiefnemer Cas van Iersel (34), maar nergens vonden ze een al ingerichte ruimte die beschikbaar was voor (vrienden)groepen. ,,Je wil ergens een ruimte hebben waar je lekker kunt zitten, alles voorhanden hebt wat er nodig is en een beetje herrie kunt maken” zegt Van Iersel. ,,Alles voor een echte boys night out.”

Tien schermen

En dus staken ze zelf de handen uit de mouwen. Bij de boer werd een extra ruimte gehuurd en in een dag legden de mannen een vloer en werd de muur onder handen genomen. Het resultaat is een donkere ruimte met lichtgroen tl-licht, voorzien van alle gemakken om een avond flink te gamen, met tien schermen, zitzakken én koelkast.

E-gamers

Buiten vriendengroepen als gebruikers richten de bedenkers zich op e-gamers die kunnen komen trainen, de e-sport vereniging van Tilburg University, bekende gamers die een meet and greet houden of online-toernooien van bijvoorbeeld FIFA. ,,We hebben al contact met een evenement dat hier de finalerondes wil spelen, met commentator en alles er op en er aan", zegt Lelieveld. ,,Op het terrein zouden we ook een barcecue kunnen houden", vult Van Iersel aan.

Eigen computer mee