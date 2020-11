Vrouw bekneld bij ongeluk in Goirle, twee personen en hond gewond

Goirles echtpaar deelt ervaringen op Instagram: ‘Onbewust racisme is er dagelijks en overal’

26 september TILBURG - Onbewust racisme is als de olifant in de kamer, zeggen Charlie Obihara en Dorian Maarse. Een groot probleem, waar mensen liever niet over praten. Op Instagram delen ze hun ervaringen, zonder met het vingertje te wijzen.