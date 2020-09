Vrouw gebruikt vermoedelijk gaspedaal in plaats van rem en ramt gevel in Brokkenstraat in Riel

VIDEO Herdenking bij fusillade­plaats Gorp en Roovert in besloten kring

10 augustus GOIRLE/HILVARENBEEK - De jaarlijkse herdenking bij de fusilladeplaats in de bossen van Gorp en Roovert is in besloten kring. Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren houdt deze herdenking zaterdag, maar vanwege de maatregelen om het coronavirus te beteugelen worden inwoners en andere belangstellenden verzocht om thuis te blijven.