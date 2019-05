VV Riel mikt op eerste kampioenschap in 43 jaar

De laatste keer dat een kampioenschap werd behaald door voetbalvereniging Riel was in het seizoen 1975/1976. De 70-jarige Henk Krijnen was er destijds bij als speler. ,,Bij Broekhoven werden we kampioen en promoveerden we van de Brabantse Bond naar de vierde klasse KNVB. Ik denk dat we toen dezelfde nervositeit voelden als de spelers nu. Ook toen leefde het in Riel'', herinnert Krijnen zich.

Speciale gevoel

Ook Henk van Oirschot, toen 17 jaar en net selectiespeler, herkent dat speciale gevoel. ,,Ik was net bij de selectie, speelde vaker in het tweede maar ook dat team werd toen kampioen. Ook een verdienste van de toenmalige en onlangs overleden trainer Gabor Kerezstes.‘’

Volledig scherm Training bij vv Riel © Piet Mallens

Feest in het dorp

,,Toen we drie jaar geleden via de nacompetitie promoveerden was het al feest in het dorp’’, herinnert voorzitter Herman Stroucken zich. ,,Het zou prachtig zijn als we het redden maar het is heel bizar dat op de laatste speeldag het kampioenschap wordt beslist.'' Tegenstander Ollandia uit Olland heeft bijna het hele seizoen bovenaan gestaan. ,,Zij moeten winnen terwijl wij aan een gelijkspel genoeg hebben’’, zegt de voorzitter.

Vertrouwen

,,Maar we spelen niet op een gelijkspel’’, kijkt trainer Nick van Vugt vooruit. Hij is aan zijn eerste klus als hoofdtrainer bezig is. ,,We moeten gewoon ons eigen spel spelen en er vertrouwen in hebben. We hebben deze competitie elke wedstrijd gescoord en best vaak 'de nul' gehouden. Met een aantal spelers met scorend vermogen moet het kunnen.’’ Stroucken verwijst nog naar het jeugdstimuleringsfonds dat moet leiden naar een stabiele vierde klasser. De wedstrijd begint om 14.30 uur.