Wantrouwen over de koers voor Bakertand, raad Goirle wil meer duidelijkheid

Er was een tweede vergadering nodig om alle wensen en bedenkingen goed op een rijtje te krijgen over de bouw van 420 nieuwe woningen langs de A58 in het gebied dat bekend staat als Bakertand. Want dat de verdeling van dure, middeldure en goedkope woningen niet in het koersdocument staat, stuit op behoorlijk wat wantrouwen binnen de gemeenteraad. ,,Wij zijn daar onzeker over. De ervaring leert dat als we nu iets aannemen, dat straks dan gezegd wordt: maar toen heb je die koers aangenomen", zei onder meer Deborah Eikelenboom (SP).