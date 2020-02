Wéér een Aldi overvallen door jong tweetal met een mes, ditmaal de supermarkt in Goirle

Geld voor Week van het Geld in Goirle

10:00 GOIRLE - Stichting Jong krijgt van de gemeente Goirle 3.200 euro voor de organisatie van de Week van het Geld. Dat is een project op basisscholen in Goirle om scholieren te leren verantwoord met geld om te gaan.De Week van het Geld is voor de vierde keer, van 23 tot 27 maart, en bedoeld voor leerlingen van groep 8. ,,Het project is preventief van aard, bedoeld om niet met schuldsanering in aanraking te komen", aldus wethouder Marijo Immink.