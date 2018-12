Welk dorp heeft er nou geen kerststal in het centrum? Nou... Goirle

Het ‘nee’ van Theo Tak klinkt resoluut. De voorzitter van de Contactraad Cultuur Goirle is duidelijk over de komst van een kerststal in het centrum. ,,We hebben diverse oproepen gedaan en er heeft zich niemand gemeld om de stal mee op te bouwen.”

Tak noemt de scouting, die afgelopen jaar leden inzette bij de opbouw van de kerststal. ,,Doen het dit jaar niet!" Ook 'winkelde' hij bij partijen zoals een sportvereniging, Stichting Karnaval Ballefruttersgat en Mainframe Jongerencentrum. Tak heeft begrip voor het standpunt 'te zwaar werk' van de Hobbysoos.

Cor de Vries, voorzitter van de hobbyisten, is helder: ,,We hebben de kerststal gebouwd en hem zeven jaar op rij opgebouwd. De laatste twee jaar hebben daar vanaf gezien vanwege de zwaarte van de elementen. Het gros van onze leden is in de zeventig en die moeten we niet meer met zo'n klus opzadelen. Natuurlijk zijn wij, als er zich een partij meldt, bereid om te adviseren bij de opbouw."