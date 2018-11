Wie is verantwoordelijk voor Ziggo-kastje op de oprit in Riel, wil de SP weten

RIEL/GOIRLE - Hoe komt het dat een Ziggo-kastje pal voor een oprit van een Rielse woning terechtkomt? De SP in Goirle heeft daarover vragen gesteld aan het college van B en W in Goirle. De socialisten willen weten wie verantwoordelijk is en of de kosten te verhalen zijn op de projectontwikkelaar.

Het gaat om het huis van Jeroen Graafmans aan de Bernhardstraat in Riel. Die heeft de sleutel gekregen van zijn splinternieuwe woning, maar hij kan zijn oprit niet op omdat daar een Ziggo-kastje pal voor staat. Bouw- en projectontwikkelaar Van Wanrooij liet vijf woningen bouwen: in december is bouwbedrijf Remmers begonnen met de bouw. Al snel bleek een bestaande elektriciteitskast van Ziggo een ‘sta in de weg’ voor de woning van Jeroen Graafmans.

Zelf kwam hij daar pas vrij laat achter, zo vertelde Graafmans onlangs aan het BD. ,,Er stonden tot oktober een aantal bouwketen voor de kast, dus mij is het daarna pas opgevallen.” Bij de gemeente werd een verzoek ingediend voor verplaatsing, want volgens Graafmans stond het niet zo in de tekening. Maar tot op heden zonder resultaat. ,,De gemeente en Van Wanrooij zijn hierover al best lang in discussie”, aldus Graafmans. ,,Maar ze komen er tot nu toe niet uit.”

Volgens een woordvoerder van de gemeente is het nu een zaak tussen koper en verkoper. Maar de verkoper, ontwikkelaar Van Wanrooij, wil niet reageren. Een woordvoerder meldt alleen dat ‘we er mee bezig zijn’.