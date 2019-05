Wildcamera betrapt straks ook wandelaars die over de faunapassage gaan

Hoe kan de gemeente­raad nou greep houden op de jeugdzorg? Dat lukt nauwelijks

3 mei BERNHEZE - Lekker dan, dacht Annemieke Boellaard toen ze deze week in het Brabants Dagblad las hoe ziek de jeugdzorg is. Pure frustratie, want als arts wist ze dat allang en als politica in de gemeenteraad Bernheze kan ze veel te weinig doen om het beter te maken.