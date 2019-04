Willem II zoekt weer mee naar pleegouders voor Sterk Huis

Sinds het begin van het voetbalseizoen zijn er twintig aanmeldingen binnen van gezinnen die pleegouder willen worden. Sterk Huis weet inmiddels dat gezinnen ongeveer zeven keer het onderwerp pleegzorg langs moeten zien komen voordat ze echt informatie opvragen. Door de boodschap via Willem II onder de aandacht te brengen, is dat weer een extra manier. ,,We gaan nu heel concreet op zoek naar gezinnen voor drie kinderen. De profielen zijn echt, de namen niet.”

In totaal staan in de regio dertig kinderen op de wachtlijst voor een pleeggezin. Drie profielen worden binnenkort via Facebook en Willem II onder de aandacht gebracht. Via een filmpje op Facebook laten de voetballers Justin Ogenia, Fernando Lewis en Luuk Brand zien hoe een match wordt gezocht. De campagne is ook bij het stadion te zien en pleegkinderen mogen wedstrijden van Willem II bijwonen. ,,Wat veel mensen niet weten, is dat we ook pleegouders zoeken voor kinderen die een weekendje bij een gezin willen zijn of een vakantie. Hoe mooi is het dat je dan samen naar het voetbal kunt", zegt Krielaart.