Windturbines, heel veel zonnepanelen en dan nog moet Goirle meer doen

Twee of misschien wel drie windturbines van 150 meter hoog in de buurt van de Brakel in Riel, een zonneweide van twee hectare bij de Gilzerbaan tegen de A58 en zestien hectare aan zonnepanelen bij de Beeksedijk in Goirle. Het zijn enkele concrete plannen van inwoners en/of ondernemers in Goirle. Of de gemeenteraad die wel of niet passend vinden, binnen de gemeentegrenzen, daarover werd dinsdagavond gesproken.