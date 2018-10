Woninginbrekers op heterdaad betrapt en aangehouden in Goirle

'Die dikke Volvo jaagt meer wild op dan mijn hondje'

9 oktober TILBURG/GOIRLE - Eigenlijk verdienen mensen die hun honden los laten lopen in een natuurgebied een beloning. ,,Dan komen ze daar ook geen illegaal afval storten", zo wilde een man uit Goirle de kantonrechter in Tilburg overtuigen. Dat hij een boete van negentig euro moet betalen omdat zijn vijf honden los liepen vlakbij de Molendijk in Goirle vindt hij 'onzin'. ,,Het bos is van ons allemaal."