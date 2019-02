Wüst heeft een prijzenkast zo hoog als Westpoint, maar haar laatste gouden medaille is echt de allermooiste

Erop: Ireen Wüst

Tranen. Dikke, vette tranen. Schaatsster Ireen Wüst liep vorig weekend over van emoties toen ze het Wilhelmus hoorde na haar wereldtitel op de 1.500 meter. Al zo vaak had ze het volkslied gehoord, maar nog nooit klonk het zo indringend en zo heftig. Want tijdens het Wilhelmus dacht Wüst aan Paulien van Deutekom, haar onlangs aan longkanker overleden schaatsmaatje. Ze was pas 37 jaar. Wüst heeft een prijzenkast zo hoog als Westpoint, maar als de Goirlese uit al die olympische, mondiale en nationale titels moet kiezen dan is haar laatste gouden medaille toch echt de allermooiste. Het was 1.500 meter lang door de pijngrens gaan, een kleine twee minuten verzuring. Zoals Wüst al tig keer had gedaan. Heel vaak met succes. Maar deze 1.500 meter was meer. Veel meer. Wüst ging hard. Knetterhard. Van bovenaf gaf vriendin Paulien aan Wüst buitenaardse krachten mee om door te bijten. Afgelopen week schonk de Goirlese haar gouden medaille aan Lynne, het dochtertje van Paulien. “Ik hoop dat ze later, als ze wat ouder is, trots is.“ Een groots gebaar dat laat zien dat sport zoveel meer is dan rake klappen op het ijs en rondjes 27.8 of 29.2. Dit gaat over vriendschap en liefde.