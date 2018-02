Zeelander (20) betastte slapende jongens in kruisstreek: 'Ik wilde weten hoe het voelde'

ZEELAND/GOIRLE - Een 20-jarige Zeelander betastte in mei en juni 2016 in Goirle jongens van 14 en 16 jaar oud terwijl ze sliepen. Dat stelde het Openbaar Ministerie gistermiddag in Den Bosch. De verdachte pleegde ook 'ontucht' met een jongen in zijn woonplaats. Officier van justitie P. van Hees eiste bij de rechtbank in Den Bosch een celstraf van 18 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, naast reclasseringstoezicht en een contactverbod.

Hij had twijfels over zijn seksuele geaardheid, vertelde de 20-jarige Zeelander gistermiddag tegen de rechtbank in Den Bosch. ,,Je hoort zoveel over homohaat: ik was daarom bang om dat te uiten. Daarom heb ik die jongens aangeraakt. Omdat ik toch wilde weten hoe het voelde."

Jonge vrienden

De man had twee jonge vrienden in Goirle: jongens van 14 en 16 bij wie hij regelmatig over de vloer kwam. Ze sliepen dan vaak op een kamer. Op een zomernacht in 2016 begon de Zeelander het jongste slachtoffer te betasten in de kruisstreek, toen deze nog lag te slapen. De man randde die zomer ook de oudere jongen aan.

Dit slachtoffer vertelde later dat hij de verdachte met zijn elleboog wegduwde toen hij wakker werd. De 16-jarige stond daarna op. De man vroeg hem nog 'waar hij heen ging'. Het slachtoffer vertelde dat hij ging roken. De Zeelander liep met hem mee. Over de betasting spraken ze niet.

Binkdate

De Zeelander werd in verband met deze incidenten gearresteerd en ondervraagd. De verdachte besloot daarop op een andere manier 'zijn seksuele identiteit' te ontdekken. Hij meldde zich aan bij 'binkdate': een dating-site voor homo's. De Zeelander werd benaderd door een jonge plaatsgenoot, die vertelde dat hij zestien was. Op 14 november ontmoetten ze elkaar voor een seksafspraak. ,,Ik vroeg hem nog of hij wel echt 16 was", zei de verdachte. ,,Hij zag er nogal jong uit. Maar ik geloofde hem wel toen hij ja zei. Je kunt leeftijden heel lastig inschatten tegenwoordig. Hij kwam heel volwassen over." Opvallend genoeg hadden andere mannen op 'binkdate' het slachtoffer links laten liggen, juist omdat ze vermoedden dat hij in werkelijkheid te jong was. De jongen bleek achteraf ook grote psychische problemen te hebben.

Impact

De Zeelander bekende alle feiten. Hij sprak rustig en zakelijk over wat er gebeurde, tot hij werd geconfronteerd met de slachtofferverklaring van de moeder van het Zeelandse slachtoffer. Zij vertelde over de diepe impact die het misbruik had gemaakt op de jongen en het gezin. De vrouw hoopte op excuses, maar vond ook dat de man wel 'een tweede kans verdiende'. De man zat hierna minutenlang snikkend met zijn hoofd in zijn handen. Hij zei 'sorry' bij zijn 'laatste woord'.