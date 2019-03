Zorgelijke afvalscore in en rondom Oostplas Goirle

GOIRLE - Slechts tien minuten waren de duikers onder water in de Oostplas en hun netten zaten al vol met afval. Voordat zij te water gingen in Goirle, hadden achttien ZwerfAfvalPakkers in twee uur tijd meer dan een kubieke meter afval 'geZAPt' rondom de plas. Volgens Pieter Rambags moet schoonmaken van de (woon)omgeving georganiseerd worden aangepakt.

,,Nico van Aarle, projectleider Beheer en Onderhoud bij de gemeente, bedankte ons voor onze inzet voor het milieu tijdens een gesprek op het gemeentehuis. Nergens voor nodig. Het geeft een goed gevoel om de omgeving schoon te houden. Tegelijkertijd genieten we van de mooie omgeving." Initiatiefnemer Pieter Rambags is een van achttien vrijwillige ZAPpers op zaterdagmorgen.

Zappers

Ze dragen fraai beletterde hesjes (ZAPper Team Goirle) en zijn gewapend met professionele grijpers. ,,Een wens van ons, door de gemeente ingewilligd." Dat Rambags de professionele aanpak niet schuwt, blijkt uit de website ZAPGoirle.nl. ,,Via die weg kunnen inwoners, ZAPpers, straten adopteren." Hij wijst ook op de Facebook-pagina BuitenBeter waar mensen de aanwezigheid van zwerfafval kunnen melden.

Wethouder Johan Swaans schrok van het vele zwerfafval dat werd 'geZAPt'. ,,Schandalig wat hier ligt." Hij is er van doordrongen dat een structurele schoonmaakinzet kostbaar is. ,,Als het hier openbaar zwemwater wordt, moeten we aan de slag. Wordt het dat niet, dan moeten we gaan handhaven."

Rambags somde even later op wat hij zoal was tegengekomen deze ochtend. ,,Veel blik, van bier tot energydrank, maar ook afval van rookwaar en heel veel plastic." Van Aarle onderschrijft de enorme score van de ZAPpers met 'een zorgelijk rondje'. ,,Slippers, een jerrycan met afgewerkte olie, batterijen", vult hij de lijst van Rambags ongevraagd aan.

Vogels

Charlot Metsaars is een van de vrijwillige ZAPpers:. ,,Als ik naar mijn werk in het ziekenhuis (ETZ, red) ga, zie ik volop afval liggen maar er zitten hier veel vogels. Het vraagt om actie." Dat was er ook van de duikers van De Aalscholvers en de 24Diving. Duiker Serge Pellikaan: ,,We zijn ook begaan met het milieu. Hebben zo'n honderd leden die hier met regelmaat afval naar boven halen en de bodem controleren. We treffen computers, golfclubs en fietsen aan. Op de bodem ligt het puin van het oude Elisabethziekenhuis en er ligt een gestripte Mercedes. Uit door ons genomen monsters blijkt dat het water van een goede kwaliteit is. Op achttien meter is er nog begroeiing."

Even later haalt hij met zijn duikcollega's onder andere een autoband en ander groot afval uit de Oostplas. ,,Score van tien minuten." Hij zet zich zichtbaar met plezier in voor een schone Oostplas. Even later gaat zijn hand onder water met duim omhoog...