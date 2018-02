Zussen uit Goirle willen naar de plek waar hun broer Sjaak 61 jaar geleden verdronk: 'Het blijft zeer doen'

Zeelander (20) betastte slapende Goirlese jongens in kruisstreek: 'Ik wilde weten hoe het voelde'

5 februari ZEELAND/GOIRLE - Een 20-jarige Zeelander betastte in mei en juni 2016 in Goirle jongens van 14 en 16 jaar oud terwijl ze sliepen. Dat stelde het Openbaar Ministerie maandagmiddag in Den Bosch. De verdachte pleegde ook 'ontucht' met een jongen in zijn woonplaats. Officier van justitie P. van Hees eiste bij de rechtbank in Den Bosch een celstraf van 18 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, naast reclasseringstoezicht en een contactverbod.