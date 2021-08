Zwemmen, glijden, duiken en dan een frietje: Waterspoor heeft alles wat een kind wil

SERIE: HET COOLSTE ZWEMWATERGOIRLE - De zomers worden steeds heter, de behoefte aan verkoelend zwemwater stijgt evenredig met het kwik. Alleen: dat is er steeds minder. Maar waar kan het wel, plonzen in buitenwater? En hoe is het daar dan? Deel 3: het Waterspoor.

Toegankelijkheid, 4 zwembandjes

Vanuit het kloppend hart van Tilburg is zwembad Waterspoor - gelegen net buiten het centrum van Goirle aan de Fabriekstraat - zo’n 20 minuutjes fietsen. Met de auto ben je even lang onderweg. Er zijn genoeg parkeerplekken langs het bad en een ruime fietsenstalling voor de deur. De bushalte is ongeveer 5 minuten lopen; Waterspoor is makkelijk bereikbaar.

Een dagje zwemmen kost je 6,75 euro, een prima prijs voor een hele dag zwemplezier. Met een abonnement van 64,95 euro kun je de hele zomer van het buitenbad genieten. Nog minstens vijf jaar heeft gemeente Goirle dit bad tot haar beschikking. De grond wordt daarna overgenomen door Laco International voor een schappelijke 100 euro. Wat er dan met het bad gaat gebeuren is nog onduidelijk.

Waterkwaliteit, 5 zwembandjes

Lekker koel en schoon water. De verhouding tussen chloor en water is uitstekend, pH-waardes worden nauw gemonitord door medewerkers. De ogen prikken niet, de zwembroek riekt maar lichtjes naar chloor. Tijdens het zwemmen is er een kans dat je tegen een boomblaadje aanzwemt, maar dat is het dan ook wel.

Sfeer, 4 zwembandjes

Een prima sfeertje, met veel Goirlenaren die elkaar kennen. Er zit bij Waterspoor van alles, maar vooral veel jonge gezinnetjes en kinderen. Met een beetje pech zit je naast jeugd die meedoet met de nieuwe hype om naar zowat elke bezigheid een muziekbox van 5 kilo mee te nemen. Bij warme en drukke dagen ligt het er redelijk vol, er is minder ruimte om te verkassen naar een andere plek dan bij bijvoorbeeld 't Zand.

Publieksvriendelijkheid, 5 zwembandjes

Een kort gewiekt grasveld inclusief picknicktafels, genoeg afvalbakken en een trampoline. Ook zijn er prima - misschien ietwat verouderde - douches, wc’s en kleedhokjes. Waterspoor is verdeeld in drie baden: het peuterbad, een recreatiebad en het dieptebad. Bij de laatstgenoemde zijn verschillende dieptes, een jochie duikt net triomfantelijk in het diepste gedeelte van het bad (3,50 meter) vanaf de springplank die langs de kant staat.

Naast de duikplank is er nog een aardige attractie voor de jongere zwemmer. De 14 meter lange waterglijbaan. Die glijdt lekker, maar na twee scherpere bochtjes is het ook weer klaar; vooral leuk voor de kids. Honger na al het duiken, glijden en zwemmen? Een frietje, drankje of ijsje kun je bij de bar halen.

Extra’s, 3 zwembandjes

Links in de hoek van het terrein staat nog een extra speeltuin voor jonge kinderen. De picknicktafels met schaduw dankzij de grote bomen aan de rand van Waterspoor bieden fijne verkoeling op een hete zomerdag. Zonnebrand vergeten of geen zin in een vette hap? Er ligt een supermarkt op loopafstand van het zwembad, met het bonnetje van Waterspoor of een stempel kom je gewoon weer binnen.

Eindoordeel, 4 zwembandjes

Ruimte voor je handdoek is er genoeg, alleen bij echte drukte wordt het misschien wat krap, net als in het zwembad. Baantjestrekken gaat op een mooie zomerdag niet meer lukken, maar dat kan eventueel ’s ochtends vroeg. Gezellige (Goolse) sfeer en alle faciliteiten voor een dagje zwemmen met de kinderen.