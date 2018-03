10 jaar Rebirth in Haaren: 'Trots op wat we hebben bereikt'

Tragiek drugsverslaving belicht in documentaire met nabestaanden van Roland Timmermans uit Esch

10 maart ESCH - Twee jaar na de dood van Roland Timmermans uit Esch is het verdriet van zijn ouders nog immens. Zij werken mee aan een documentaire over hun zoon en over drugsverslaafde Renee die wel ontsnapte aan de dood.