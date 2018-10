24.000 bloembollen geven De Zaaier langs N65 bij Vught en Helvoirt kleur

De bedoeling was twee jaar geleden anders. Langs de N65 kwam een paneel te staan van tien bij acht meter waarop het schilderij De zaaier van Vincent van Gogh was geschilderd. In vakken achter het paneel werden zo'n vierduizend plantjes gezet die de Van Gogh-gevel in moesten kleuren, overeenkomstig de tinten van het originele werk van de wereldberoemde Brabantse schilder. Maar de vier betrokken kwekers kregen de bewatering niet onder controle. Na twee jaar bleek het kunstproject een mislukking. De andere, soortgelijke gevels die in de buurt zouden komen, werden geschrapt.

Omdat de provincie een ton in het kunstproject heeft gestoken, geeft Vermeer van het bedrijf Greenmakers er nu een vervolg aan. ,,Ik wil het vertrouwen van de provincie niet beschamen", is zijn motivatie. Hij heeft het bewateringssysteem in de boxen achter het paneel aangepast. Nu de bloembollen geplant zijn moet het paneel in het bloeiseizoen diverse keren van kleur - wit, blauw en geel - verschieten. Daarna geeft het groen van de bollen nog een tijdje kleur aan het paneel. Als dat ook uitgebloeid is, haalt Vermeer de bakken leeg en zijn enkele maanden weer alleen de vage contouren van De zaaier te zien.

Afwachten

,,Het is afwachten hoe het werkelijk uitpakt, maar er zitten erg veel bollen in dus ik verwacht bij elke bloei een mooi beeld. De bloemen zullen naar de zon gaan staan. Wat voor effect dit geeft, zullen we moeten ervaren. Maar ik heb in ieder geval niet op het aantal bloembollen bezuinigd", zegt Aad Vermeer.

Dat het paneel juist op de grens van Vught en Helvoirt staat, is niet verwonderlijk. Helvoirt profileert zich namelijk als Van Gogh-dorp. Zijn vader was er dominee en Vincent heeft er gelogeerd. Het dorp kent onder meer een Van Gogh-wandelroute en een Van Gogh Infopunt in dorpshuis HelvoirThuis.

Volledig scherm De bollenbakken worden gevuld. © Aad Vermeer