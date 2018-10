50-jarige verdachte aangehouden voor drugslab in Haaren

interactieve kaart Tilburgers wonen het kleinst, terwijl de huizen bij de buren gemiddeld de helft groter zijn

10 oktober TILBURG - Van alle Brabanders wonen mensen in Tilburg gemiddeld in de kleinste huizen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Opvallend is dat mensen in de buurgemeenten tot wel de helft ruimer wonen.