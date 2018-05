Afscheid van een robuuste Haarense wethouder: 'anoniem kritiek spuien via sociale media is laf'

Metamorfo­se voor Guldenberg in Helvoirt

11 mei HELVOIRT - Metamorfose, het is een begrip dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Op Hotel Guldenberg in Helvoirt is het nu echter precies van toepassing. Want alle kamers worden heringericht, het restaurant onderging al een restyling en is nu Brasserie Het Verlangen geworden, het terras is vernieuwd ook de hele buitenboel - 21 hectaren - wordt opgeknapt. Dat kan dankzij de nieuwe eigenaars: Franki en Dennis Münninghoff uit Drunen.