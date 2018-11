Alleen Haarense jeugd mag vissen in vijver achter Lambertuskerk

In het hart van Haaren loopt achter de kerk een pad richting nieuwbouw en een bosschage met twee vijvers. Dat was voorheen particulier bezit van de familie Termeer, een boomgaard met fruitbomen. In de jaren zestig is er een zwemvijver aangelegd, voor de kinderen van de grondeigenaar en hun vriendjes. Zwemen in de zomer, schaatsen in de winter.