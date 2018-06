Ans Verstijnen ijvert voor kleine dagbesteding Van Nature in haar Helvoirtse achtertuin

Dankzij twee jonge onderne­mers heeft Haaren weer een café, De Michel is voortaan 't Gemak

8 juni HAAREN - Dat mag jong elan heten. Veertien dagen geleden kocht Rik Boelens (24) uit Udenhout het voormalige cafépand De Michel in Haaren. Een paar dagen later ging hij met zijn compagnon Tom van de Laak (27) uit Vught en de nodige hulptroepen aan het werk in de sinds januari leegstaande horecazaak. Vanavond is de heropening, morgen het eerste feest.