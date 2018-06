Auto rijdt tegen huis in Wethouder Pijnenborgstraat in Haaren

54 vogelsoor­ten voelen zich thuis op milieu­vrien­de­lij­ke boomkweke­rij in Haaren

31 mei HAAREN - Enkele jonge steenuiltjes voelen zich in hun element op het terrein van boomkwekerij M. van den Oever aan het Kerkeind in Haaren. Ondanks de drukte op het perceel van het bedrijf dat in 1791 is opgericht. Ze groeien op in een van de honderden vogelkasten, hoog in de bomen, op het perceel.