Automobilist raakt boom en belandt op zijkant in Helvoirt

Dronken automobi­list (27) uit Tiel aangehou­den in Vught in beschadig­de auto

14 oktober VUGHT/BIEZENMORTEL - Een 27-jarige automobilist uit Tiel is in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.45 uur aangehouden op de Vijverbosweg in Vught. De man was onder invloed van alcohol en reed in een auto met schade.