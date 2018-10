B & W van Haaren herstellen spreekuur in ere

B. en W. van Haaren hebben in het verleden al eens inloopspreekuren in de dorpshuizen ingevoerd. Iedere maand zaten bestuurders een uur te wachten op aanloop. Die er niet zo vaak was, aldus een woordvoerster van Haaren. ,,En als er dan iemand met bijvoorbeeld een concrete vraag over bouwen naar D'n Domp in Haaren kwam, bleek de wethouder met ruimtelijke ordening in zijn portefeuille die avond in Esch te zitten."

Een tweede poging was een telefonisch spreekuur, ook eens per maand een uur. Ook daar liep het niet storm. Toch gaat de huidige bestuursploeg het nog eens proberen. Omdat die de gemeente samen met de inwoners vorm wil geven, aldus de woordvoerster. ,,Inwoners weten het beste van iedereen wat belangrijk is, wat er moet gebeuren in hun dorp".

Nieuwe variant

De oude spreekuren voldeden niet, dus moest er een nieuwe variant komen. Die ook laagdrempelig is en dicht bij de mensen staat. Daarom gaat de gemeente over een paar weken een kleine reclamecampagne starten waarin ze de eigen inwoners erop wijst dat burgemeester en wethouders vaak bij evenementen en bijeenkomsten zijn en daar graag aangesproken worden. De woordvoerster adviseert Haarenaren: ,,Leg daar gerust het eerste contact. Is het een kleine zaak, bespreek die dan meteen. Wie meer tijd nodig heeft, kan om een persoonlijke afspraak vragen".