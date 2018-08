Bij rammen Helvoirts pand lijkt opzet in spel, 'Ik zag bus achterstevoren in gevel staan'

Met een enorme klap schrok Paul van Turnhout wakker in de nacht van zondag op maandag. Buiten zag hij een blauwe bestelbus staan die met de achterzijde bij de buren, Kerckhoeve Tuininterieurs aan de Rijksweg 1 in Helvoirt, naar binnen was geknald. ,,Precies om half twee 's nachts heb ik 112 gebeld", laat hij op zijn mobiele telefoon zien. ,,Ik zag de bus achterstevoren in de gevel staan. De deur van de bestuurderskant stond nog open. Ik vermoed daarom dat ze met z'n tweeën waren." Het is nu iets voor negen uur in de ochtend en op de N65, die pal langs de woning ligt, is een kijkfile ontstaan.