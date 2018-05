Binnenkort weer tijd om te plassen bij jeugdcircus Il Grigio uit Haaren: verbouwing zit erop

Eindelijk is het zover: jeugdcircus Il Grigio uit Haaren is klaar met de verbouwing aan de Bosschebaan en heeft binnenkort een feestje om de ingebruikname van de nieuwbouw te vieren. In totaal is er 240 vierkante meter bij gekomen. Ondanks eerdere bezwaren zijn omwonenden nu ook helemaal tevreden. De directe aanleiding om uit te breiden was het tekort aan toiletten die elke zomer werden gehuurd en die tijdens de circusvoorstellingen op het terrein stonden.

Naar de wc

„Tijdens elke uitvoering zitten er zo’n negenhonderd mensen in de zaal en een groot deel van hen gaat in de pauze naar de wc”, aldus pr-vrouw Suzanne van Elderen. „Als de voorstelling dan weer begon, stonden er nog lange rijen mensen te wachten die vervolgens soms wel twintig minuten van de voorstelling misten. Daarom hebben we de lengte van de pauze zelfs aangepast aan het toiletbezoek. Nu zijn er acht wc’s en vier urinoirs. Dat is voldoende.” De toiletgroep is inpandig geplaatst in de aanbouw aan de grote oefenhal. De hal zelf is verbreed en helemaal opgeknapt. Er ligt een nieuwe coating over de vloer en de muren zijn opnieuw geschilderd.

Verder is er een atelier met een keuken, plus een opslagruimte. „Nu kunnen de naaisters de kleding ter plekke afspelden en alles meteen aanpassen”, legt Van Elderen uit. „Voorheen moesten ze de kleding altijd mee naar huis nemen om daar te vermaken. Veel werk, want per voorstelling zijn er ruim tweehonderd kostuums. Die worden voor een groot deel aangepast, want je kunt niet allemaal nieuwe kostuums maken. En dat geldt ook voor het wassen van de kleding. Er staan nu twee wasmachines in de keuken en de circuskleding kan dus gewoon daar blijven. Veel efficiënter allemaal.” En voor kleine vergaderingen is het atelier eveneens geschikt. „Dat bevordert het gevoel dat het een plek van samenkomst is”, verklaart Van Elderen. „Voorheen vergaderden we vaker bij iemand thuis, maar er staat in het atelier toch een koffiezetapparaat, dus gaan we nu daarnaartoe. En dan zit je meteen in de circussfeer.”

Van Elderen is ook blij met de nieuwe opslag. „Eerst lagen de spullen op verschillende locaties en dan moest je eerst met een aanhangwagen op stap. Nu is alles hier en kun je direct beginnen zodra we de sleutel op 1 juni hebben. Bovendien heb je een veel beter overzicht wat er allemaal is.”

Plan C