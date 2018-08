Bouw van distributiecentrum Greenport Haaren start komend jaar

Wereldwin­kel Vught haalt 1237 euro op voor 'In de bres voor Bangladesh'

27 juli VUGHT - Medewerkers van de Wereldwinkel in Vught hebben 1237 euro opgehaald voor 'In de bres voor Bangladesh'. Vrijdagmiddag nam Nicole van Brunschot in ontmoetingscentrum DePetrus, waar de Wereldwinkel is gevestigd, de cheque in ontvangst.