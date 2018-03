Wie heeft er nog oude foto's en films over Helvoirt, Haaren, Biezenmortel en Esch?

28 februari HELVOIRT - Wie heeft er nog oude foto's en films over Helvoirt, Haaren, Biezenmortel en Esch? Die zijn allemaal welkom tijdens een gezellige en nostalgische middag in de gemeente Haaren die donderdag 8 maart wordt gehouden in het HelvoirThuis.