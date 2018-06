Dankzij twee jonge ondernemers heeft Haaren weer een café, De Michel is voortaan 't Gemak

Kritiek op koersboek Haarens college strandt

31 mei HAAREN - Hoe komt er zo snel mogelijk garen op de klos voor de gemeenschapshuizen Den Domp in Haaren en De Vorselaer in Biezenmortel en de Willibrordusschool in Esch. Dat was een belangrijke kwestie tijdens de raadsvergadering in Haaren vanavond, donderdag 31 mei. Samenwerking'95 wil meer haast bij de (ver)nieuwbouw van die drie accommodaties.