De Kneuterkrant uit Cromvoirt wint de carnavalskrantenwisseltrofee

HELVOIRT - Volgens de vakjury van de carnavalskrantenwisseltrofee Noord Brabant was de Kneuterkrant uit Cromvoirt het allerbeste blaoike. En volgens dezelfde jury was Mike van Herwijnen uit Vlijmen, de tekenaar van de Kneuterkrant uit Cromvoirt, de beste tekenaar onder de 29 inzenders. Deze prijzen zijn zaterdagavond op een afsluitend feest met 500 gasten in het HelvoirThuis te Helvoirt uitgereikt.