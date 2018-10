Dronken automobilist rijdt fietsster aan in Helvoirt en slaat op de vlucht

'Binnenkant van tas liefst nog mooier dan buitenkant'

5 oktober HAAREN - Zoveel nieuwe winkels vestigen zich niet in Haaren. Toch heeft het dorp er binnenkort een bij, een exclusieve tassenwinkel. Dat tassenmerk Zhaboo zich in Haaren vestigt met een winkel is logisch, vindt eigenaar Pleun Schabos (44). Ook al is die winkel te vinden aan de Oisterwijksedreef, aan het begin van een doodlopende weg, tussen weilanden, schaarse bebouwing en een natuurgebied.