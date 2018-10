Edith Stein als eerste belicht in serie 'Inspirerende voorbeelden' in Helvoirt

De Helvoirtse parochie H. Nicolaas is vorig jaar ondergebracht onder de Edith Stein-parochie in Vught. De avond gaat over de inspiratie die Edith Stein - een Joods-Duitse filosofe die non werd - nu nog kan bieden. Zij werd geboren in Polen en stierf op 51-jarige leeftijd in het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. In 1998 werd zij heilig verklaard.