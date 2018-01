Eetcafé De Michel in Haaren sluit na bijna 65 jaar definitief de deuren

Automobilist raakt 2 lichtmasten en 2 flitskasten op N65, één rijstrook in beide richtingen dicht

1 januari HAAREN - Een automobilist heeft voor grote schade gezorgd op de N65 ter hoogte van Haaren. Hij raakte met zijn auto twee lichtmasten die nu half over de weg hangen. Daardoor is in beide richtingen één rijstrook dicht.