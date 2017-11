Essche Boys gelast alle wedstrijden dit weekend af na overlijden 17-jarige jeugdspeler

Nicolaaskerk Helvoirt ondanks tekort toch in de steigers

26 november HELVOIRT - Er is mogelijk een gat van bijna 50.000 euro om de kosten te dekken voor de restauratie van het dak van de torenspits van de monumentale Nicolaaskerk in Helvoirt, die men ooit bouwde in 1903. De parochie H. Edith Stein, waaronder de Nicolaasparochie valt, staat garant voor het bedrag.