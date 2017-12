Esschenaar weer op vrije voeten na hard trekken aan piemel van andere man

De verdachte zou op 2 juni hebben gehoord dat de vrouw in haar woning in Tilburg met een man in bed lag. Hij klom daarop eerst nog op het dak om door het raam te kijken, maar viel. Vervolgens liep hij door de open deur van de serre de woning in en stiefelde omhoog. In de slaapkamer aangekomen, zag hij, zo vertelde hij de rechter twee weken geleden, een zakje drugs liggen. Het spul waarvan hij haar juist wou afhelpen. Toen werd hij woedend en greep naar het kruis van de man, zo vertelde hij.