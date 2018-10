Exclusieve tassenwinkel strijkt neer in Haaren

Edith Stein als eerste belicht in serie 'Inspireren­de voorbeel­den' in Helvoirt

2 oktober HELVOIRT - Onder de titel ‘Inspirerende voorbeelden’ heeft in Helvoirt een serie van drie bijeenkomsten plaats. De reeks begint op donderdag 4 oktober met een avond over Edith Stein of zoals zij ook wel wordt genoemd ‘Teresa Benedicta van het Kruis’.