Feestverlichting Helvoirt in de stromende regen opgehangen

HELVOIRT - De nieuwe feestverlichting voor Helvoirt werd maandag in de stromende regen door medewerkers van een gespecialiseerd bedrijf bevestigd aan de vooraf uitgekozen lantaarnpalen. Volgens plan moeten maandagavond 35 ornamenten zorgen voor sfeerverlichting in Helvoirt voor de inwoners, de bezoekers en de passanten.

De verlichting is een product van samenwerking waaraan dertig bedrijven in Helvoirt een bijdrage aan leveren. De kartrekkers zijn Edwin Pijnenburg, Derk van Hattum en Monique Coppens, verenigd in de stichting Verlichting Helvoirt. De gemeente Haaren heeft de vergunning verleent en levert ook een financiële bijdrage.

Het regenachtige weer levert geen juichstemming op voor monteur Simon van het bedrijf dat de sfeerverlichting in Helvoirt monteert. ,,Wij hebben ook liever wat ander weer maar dat zit er blijkbaar niet in vandaag. Morgen zijn we weer voor een ander dorp ingepland. Wij zijn een van de veertien ploegen van twee monteurs die vanaf half september tot een week voor de kerst soortgelijke verlichting ophangen. Na de eerste week van januari gaan we ze allemaal weer van de lantaarnpalen af halen."

Goede voorbereiding

De lantaarnpalen in Helvoirt zijn allemaal voorbereid. Er hangen al beugels aan de lantaarnpalen waar de ornamenten in komen te hangen. Er is een soort stopcontact aan de lantaarnpaal gemaakt waar de monteur de stekker insteekt en met een schroefverbinding vastdraait zodat deze niet los kan trillen. De verlichting gaat gelijktijdig branden met de straatlantaarns.