Food Festival de Es: 'Een krekelburger? Mijn maag kriebelt al als ik eraan denk...'

Vijf dagen kermis in Haaren

14 juni HAAREN - De kermisexploitanten en hun hulpjes zijn vandaag, donderdag 14 juni, druk bezig met het opbouwen van de kermisattracties in het centrum van Haaren. Morgen moeten ze voor 14.0 uur klaar zijn, want dan begint de kermisvijfdaagse in het dorp.