Gemeente Haaren verdwijnt, Bigband 4 Swing toetert door

Bij het eerste nummer - 'Time Is Tight' - dat de muzikanten uit Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel twintig jaar geleden speelden tijdens hun eerste repetitie stond toenmalig burgemeester Hans Haas op de bok. Het openingsnummer van het big band-festival op 23 september in Haaren kent opnieuw een notabele dirigent: huidig burgemeester Jeannette Zwijnenburg. En weer wordt het swingende nummer uitgevoerd dat door Booker T & The MG's bekend is gemaakt.

Twintig muzikanten telt Bigband 4 Swing momenteel, vertelt mede-oprichter Ton van de Ven. De groep heeft de ambitie om nog lang door te gaan, ook als Haaren niet meer als gemeente bestaat. En ondanks dat de naam dan niet meer toepasselijk is. Maar dat is ie eigenlijk al enige tijd niet meer, bekent Van de Ven. ,,Esch is niet meer vertegenwoordigd in onze bezetting. En toen we een paar jaar geleden enkele vacatures hadden, zijn er al muzikanten uit de gemeente Oisterwijk bijgekomen. Ja, wij lopen dus eigenlijk al vooruit op de opsplitsing."

Voor het jazz-festival op 23 september - in het dorp Haaren staan dan vier podia opgesteld - heeft 4 Swing vijf andere big bands uitgenodigd. Ze gaan afwisselend optreden, tussen 12.00 en 18.00 uur.