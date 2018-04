Gestolen auto uitgebrand teruggevonden in Helvoirt

Elke dag Valentijns­dag in Haaren?

20 april HAAREN - Naast de Mgr. Zwijsenstraat in Haaren, aan de kant van de N65, staat een elektriciteitshuisje. Omringd door weides en bomen in de groei. Op dat huisje is een groot rood hart gespoten door een onbekende grafitti-artiest. Wie langs dat grote symbool van liefde rijdt, kan zomaar het gevoel bekruipen dat het elke dag Valentijnsdag is in Haaren.