Gestolen busje ramt pand langs N65 in Helvoirt waar vorig jaar ook iemand binnenreed

VIDEO Arrestatie­team in actie in Esch, welzijn van man was in geding

22 augustus ESCH - In Esch heeft een arrestatieteam in de nacht van dinsdag op woensdagnacht in actie moeten komen. Dat gebeurde nadat er een melding over een verwarde man in een woning aan Kollenberg binnenkwam. Zijn welzijn was in het geding, meldt een woordvoerder van de politie.