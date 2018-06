Haaren heroverweegt verkoop van Dr. Landmanschool in Helvoirt

Lekker Haaren, volgens nieuwe toeristi­sche kaart

26 juni HAAREN - Wat Haaren allemaal te bieden heeft op het gebied van eten en drinken. Niet alleen in restaurants, maar ook in (boerderij)winkels. Dat zet de nieuwe toeristische kaart Celebrate Food! op een rijtje. Die is in een oplage van 1.800 stuks onlangs verschenen en bedoeld voor eigen inwoners en bezoekers van Haaren. Ook evenementen die met eten en drinken te maken hebben, staan op de kaart.